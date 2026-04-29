“Mehmet Engin Tüter’in makamında hediye kabul etmesi etik değildi” sözleriyle savunma yapan Niyazi Nefi Kara, rüşvet iddialarını reddederken olayın bir “kumpas” olduğunu öne sürdü.

Antalya’da, Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu beşi tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü duruşmasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Niyazi Nefi Kara’nın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap”, “zimmet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

CHP’li Kara, mütalaaya karşı savunmasında, atılı tüm suçları reddederek yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in baklava kutusunda binlerce avro rüşvet aldığı görüntüleri savundu. Kara, “Mehmet Engin Tüter’in makamında hediye kabul etmesi etik değildi, bizi üzmüştür ama bu da üzerimize oynanan kumpasın bir parçası” dedi.

CHP'li Kara, baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Hediyeyi başka yerde alsa daha etik olurdu

İftiraya uğradıklarını iddia eden Niyazi Nefi Kara, kimseden rüşvet almadıklarını, göreve geldikleri günden beri belediyenin borcunu yüzde 65’ten yüzde 20’ye düşürdüklerini ileri sürdü.

CHP'li Kara, baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Hediyeyi başka yerde alsa daha etik olurdu

Hakkındaki suçlamaları reddeden, savunma sırasında gözyaşı döken Tüter ise “Yaşadıklarımdan dolayı psikoloji diye bir şey kalmadı. Yaşananlardan dolayı eşimden özür dilerim. Ben gerçekten suç işleseydim de o zaman yatmak zorunda kalsaydım. Ama işlemediğim suç için tek kişilik yerde kalıyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hâlinin devamına, sanık ve avukatların mütalaaya karşı ek savunma yapması için duruşmayı 12 Mayıs’a erteledi.

