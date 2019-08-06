Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşinin ‘Saçlarını mı boyuyorsun?’ sorusu üzerine durumu fark ettiğini söyleyen Kılıç, saçlarının gençliğinde de beyaz olduğunu belirtti. Kılıç, “Kemoterapi aldım. Tedavimle ilgilenen Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt’la bizzat görüştüm. Hoca’m bu nakil nasıldır, ne olur diye... Hoca’m da ‘Eğer kök hücre bulunur da, bünyen kabul ederse annenden doğan sıfır bir bebek gibi olacaksın’ dedi. Nakilden sonra Kan Merkezine kontrole gidince buradaki yetkili bana yaşımı sordu. ‘Altmışa geliyor’ dedim, ‘Yok, ben inanmam, saçında hiçbir beyazın yok, olacak iş mi’ dedi. Hemen koştu, diğer hocalara haber verdi. ‘Böyle bir vaka var, gelin görün’ dedi. Onlar da çok şaşırdı” şeklinde konuştu. Prof. Erkurt “Kök hücre nakli bütün vücudu yenileyen çok güzel bir tedavi metodu ve şu anda kendisi hastalığını tam olarak yenmiş durumda” dedi.