Alınan bilgiye göre, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmada 4 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer ve 1 ilk müdahale aracı yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da orman yangını
07.08.2019 - 15:52 | Son Güncelleme: 07.08.2019 - 15:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Pozantı ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmada 4 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer ve 1 ilk müdahale aracı yangına müdahale etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : adana,orman,yangın,
642399 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/642399.aspx
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