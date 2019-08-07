Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmada 4 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer ve 1 ilk müdahale aracı yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.