Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu geçecek. Bölgede sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette,öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi öngörülüyor.