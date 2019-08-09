Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir Kurban Bayramı daha yaklaşırken, vatandaşlar da hazırlıklarını tamamladı. Kurbanlığın kesimi kadar uygun şartlarda saklanması da çok önemli. Bu sebeple Kurban Bayramı öncesinde derin dondurucu satışlarında ciddi ivmelenme yaşanıyor.

26 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan e-Ticaret sitesi GittiGidiyor’un satış verileri, tüketicilerin derin dondurucuya yoğun talep gösterdiğini ortaya koydu. Platformun verilerine göre 22 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla derin dondurucu satışı yüzde 25 oranında arttı. Benzer eğilim, buzdolabı poşeti ve kıyma makinelerinde de gerçekleşti. Tüketicilerin mutfak hazırlığına birkaç hafta öncesinden başladığını söyleyen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin “Özellikle bayram öncesinde derin dondurucu ve kıyma makinesi satışları yükselişe geçti. Yiyecekleri kolay muhafaza etmeyi sağlayan buzdolabı poşeti satışlarında 4 kat artış gözlemledik. Son iki haftada derin dondurucu satışlarının en çok olduğu iller, sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir... Tüketiciler derin dondurucuya ortalama 1.400 TL, kıyma makinesine 500 TL bütçe ayırdı” dedi.

SANDIK TİPİ MODELLERE İLGİ GİTTİKÇE AZALIYOR

Kurban Bayramı’nın yıldız ürünü derin dondurucularda, tercihler de gün geçtikçe farklılaşıyor. MediaMarkt Türkiye’nin verilerine göre; ülke genelinde çekmeceli ve geniş derin dondurucular tercih edilirken, sandık tipi modellere olan ilgi azalıyor. Tüketicilerin özellikle çekmeceli ürünleri tercih etmesinde ise; kullanım kolaylığı ve ergonomik ürün yapısı etkili oluyor. Bu kategoride en popüler modeller 5 çekmeceli derin dondurucular olurken; son zamanlarda 6-7 çekmeceli ve “No Frost” modellere olan talepte de önemli bir artış kaydedildiği belirtiliyor.

UZUN SÜRELİ KORUMA

Kurban Bayramı’yla gelen talep artışından bağımsız olarak, sağlıklı bir hayat sürmek isteyenler de derin donduruculara ilgi gösteriyor. Derin dondurucular ile tüketiciler; mevsiminde aldıkları meyve veya sebze gibi ürünleri, daha uzun süre muhafaza edebiliyorlar. Bu arada tüketiciler, kıyma makinesi alırken de ilk etapta ürünün gücüne dikkat ediyor. Çok tercih edilen diğer bir özellik ise, ürünlerin özel aparatları...

ETLERİ SAKLARKEN BUNLARA DİKKAT

¥ Etleri bütün parça hâlinde değil porsiyonlara bölerek dondurucuya atın. Böylelikle her yemekte ihtiyacınız kadarını çözdürür, israfın önüne geçersiniz.

¥ Derin dondurucuya atacağınız kurban etlerini, maksimum beş saat bekleterek oda ısısına ulaşmasını sağlayın. Kesim sıcaklığı ile eti buzluğa koymayın.

¥ Dondurduğunuz etleri çözdürme işlemini, buzdolabında yapın. Et çözüldükten sonra da beklemeden tüketin, asla tekrar buzluğa koymayın.

¥ Dondurucuda bekleteceğiniz eti streç film, alüminyum folyo veya yağlı kâğıt ile sarın.

¥ Köfte yapıp buzluğa atmak ve ihtiyaç oldukça çıkarıp pratik bir şekilde pişirmek istiyorsanız, hazırladığınız köfteleri porsiyonlar hâlinde bir kaba koyup her porsiyonun arasına kat kat buzdolabı poşeti serin. Böylelikle birbirlerine yapışmalarını engellersiniz.

¥ Etleri kuruttuktan ya da kavurduktan sonra da buzluğa kaldırıp uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

¥ Beyaz et ile kırmızı eti, pişmiş et ile çiğ eti daima birbirinden ayrı tutun. Etlerin birbirine temas etmesini engelleyin.

¥ Eti buzdolabında çözdürecek kadar vaktiniz yoksa, sıcak suya atma yöntemini unutun. Böyle yaparsanız dışı pişer, içi bakteri oluşturur. Bu sebeple kısık ateşte çevirerek pişirin.

¥ Eti soslayıp pişirecekseniz, sosa tuz eklemeyin. Tuz, etin kurumasına sebep olur.