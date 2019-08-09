Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Y.D. (30) Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonla çarşı merkezinde yakalandı. Kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Y.D. Alaşehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. Y.D.'nin daha önce kapatılan FETÖ'ye ait özel bir yurtta müdürlük yaptığı öğrenildi.
FETÖ'den aranan yurt müdürü yakalandı
09.08.2019 - 13:22 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, kapatılan FETÖ'ye ait özel yurtta müdür olarak görev yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi yakalandı.
Etiketler : FETÖ,
642843 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/642843.aspx
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