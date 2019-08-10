Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Of ilçesinde yaşayan minik Eymen 3 yıl önce yüksek risk kanser tanısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde bir süre tedavi gördü. Buradaki tedavisinin ardından 1 yıl önce Samsun 19 Mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ağabeyinden alınan yüzde 100 uyumlu kök hücre kendisine nakil yapıldı. Minik Eymen, nakilden sonra sağlığına kavuştu ancak nakilden 4 ay sonra Lösemi Hastalığı tekrar nüksetti. Yüksek risk lösemi teşhisi konulan ve tekrar ilik nakli olmayı bekleyen minik Eymen, tedavi gördüğü 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde önceki gün hayatını kaybetti. Eymen Kurul’un cenazesi ise dün kılınan cenaze namazının ardından Of ilçesindeki aile mezarlığına toprağa verildi.

Umut ve Yaşam Derneği’nin Başkanı Dr. Nimet Baki, minik Eymen'in ölümü nedeniyle çok büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek sosyal medya hesabından “Sana ölüm hiç yakışmadı Eymenim. Bayramda sana Samsun'a bayramlıklarını getirecektim. Oysa“ paylaşımında bulundu.



Baki, Eymen’i mutlu etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek “Eymen’in dileklerini gerçekleştirmek, sosyalleşmesini sağlamak için üniversiteli gençlerimiz le güzel vakit geçirmesini sağladık. Çeşitli organizasyonlarda bir araya gelerek mutlu olması için elimizden geleni yaptık” dedi.

Acılı baba Gökmen Kurul da, “ Oğlumun ruhu için 5 lira dahi olsa Umut ve Yaşam Derneği'ne bağış yapın. Bir tuğla da siz koyun. Duadan başka hiçbir şey istemiyorum. Allah herkesten razı olsun. Donör olun Umut olun insanlara. Hayat bir gün, o da yaşadığımız gün" ifadelerini kullandı.