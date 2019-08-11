Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habibi Neccar Camisi, Kurban Bayramı namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı. Cami içerisine sığmayan cemaatin bir kısmı caminin iç ve dış avlularına serilen hasırlar ve seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. Kılınan bayram namazı sonrası, hutbe okundu ve dualar edildi.

Kurban Bayramı namazının ardından vatandaşlar bayramlaştı.