Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Bursa'nın İznik ilçesi Hisardere mevkinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı makilik alandan alevler yükselmeye başladı. İhbarın gelmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.