Yangın, Bursa'nın İznik ilçesi Hisardere mevkinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı makilik alandan alevler yükselmeye başladı. İhbarın gelmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. 