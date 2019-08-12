Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı depremin merkez üssünü Hazro ilçesi Taşköprü Mahallesi olarak açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem ilçede vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu. Depremde herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Diyarbakır’da 3,6 büyüklüğünde deprem
12.08.2019 - 13:03 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,
643390 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643390.aspx
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