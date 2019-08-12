Ayrıntılar geliyor...
Diyarbakır'da korkutan deprem!
12.08.2019 - 16:44 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 16:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 16.34'te merkez üssü Diyarbakır olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : depem,diyarbakır,
643417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643417.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- Resimli Bayram Mesajları Sözleri, Değişik Anlamlı EN GÜZEL Resimli Whatsaap Kurban Bayramı Mesajları 2019 tebrik mesajları
- Hercai, Diriliş Osman, Zalim İstanbul, Çukur, Kadın Ne Zaman Başlıyor? 2019 Diziler Ne Zaman Başlayacak?
- Gümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk lüks araç e-ihaleyle satılacak