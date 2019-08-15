Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Raşit Ağzıkara / Nepal - Nepal farklı kültürü ve tabii güzellikleriyle dünyanın birçok yerinden yüz binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. İç karışıklıklar ve büyük afetler yaşayan ülkede halkın en önemli gelir kaynağı hiç şüphesiz turizm. Yüzde 80 Hindu, yüzde 10 Budist ve yüzde 5 de Müslüman yaşıyor. 602 vekilin sadece yedisi Müslüman. Hinduların senede iki ay tatilleri varken Müslümanların Kurban Bayramı’nda bile tatilleri yok. Uzun dönem krallıkla yönetilmiş, ardından İngilizler çıkmış sahneye ve güçlü aileler dönemi başlamış. En sonunda Çin’in baskılarıyla monarşi yıkılmış ve 2008 yılında Federal Demokratik Nepal Cumhuriyeti kurulmuş. Nepal, Orta Asya’da Hindistan ile Çin’in ortasında yer alıyor. Neredeyse her sokakta bir tapınağı bulunan Hinduların ölü yakma merasimi en ilgi çeken olaylardan biri. 2015 yılında 8.000 kişinin hayatını kaybettiği 8,1’lik depremde tarihî yapılar da zarar görmüş. Everest Dağı’ndan dolayı “dünyanın çatısı” olarak görülüyor.



BAYRAM PAYLAŞMAK DEMEK

Türkiye son senelerde yaptığı yardım organizasyonlarıyla Nepal’de de Müslümanların umudu olmaya devam ediyor. Sadaka Taşı Derneği, bu bayram son zamanlarda yaşanan sel felaketlerinden en fazla etkilenen şehir olan Balkawa’daki müminleri sevindirdi. Yetmiş beş büyükbaş hayvanın kesildiği ülkede 525 kişinin vekâletleri problemsiz bir şekilde yerine getirildi. Otuz ülkede “Kurbanın Sırrı Paylaşmak” sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşan dernek gönüllüleri, bayram boyunca kurban eti ve hediyeler dağıttı.



Nepal’deki organizasyonu yöneten Sadakataşı Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Dursun Tunç şöyle konuştu: Ümmetin her zamandan daha fazla birlik olmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin vefakâr insanlarının kıymetli katkılarıyla bugün Nepal’de zor durumda olan fakir halk için kurban kestik ve çok şükür dağıtımlarımız problemsiz bir şekilde gerçekleşti. Paylaşmak, bayramlarda daha da önemli hâle geliyor. Dernek olarak bundan sonra da dünya üzerindeki mazlum Müslüman halkları için çalışmaya devam edeceğiz.



Seyyah-ı Fakir Nepal’de

Sadakataşı Derneğinin davetlisi olarak Nepal’e gelen Seyyah-ı Fakir ekibi de bölgedeki intibalarını önümüzdeki haftalardan itibaren TGRT Belgesel ekranlarından seyircisiyle buluşturacak.





Hindular, akşam saatlerinde birbirinden farklı kıyafetlerle sokaklara çıkıyor.