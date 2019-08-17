Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sultanbeyli’de yaşayan konuşma ve işitme engelli Abdülkadir Elgeni (21), cuma günü kayboldu. Ailesi, çocukları için kayıp başvurusunda bulundu. Polis tarafından yapılan aramalarda, Elgeni’nin, Aydos Ormanlarında boğazı kesilmiş ve yakılmış cesedi bulundu. Polis, olayla ilgili gencin kaybolmadan önce gezdiği U.K. isimli erkek ile D.B. adlı kızı gözaltına aldı. Zihnî engelli olan ikili, arefe günü Elgeni’yi kendilerinin öldürdüklerini itiraf etti ancak cinayeti niçin işlediklerini söylemedi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi. Maktul için dün Sultanbeyli Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Genç, cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının akabinde defnedildi. Törende, ailesinin ve yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Oğlu için gözyaşı döken baba Necmettin Elgeni “Gereken cezayı versinler. Benim oğluma nasıl işkence yaptılarsa aynısını yapsınlar. Benim çocuğum engelli, sağır, dilsiz. Kime ne zararı olabilir? İdam istiyorum. Adalete, devlete güveniyorum. Canice öldürmüşler. Ben böyle bir şey görmedim” dedi. Akrabaları Şehabettin Çelik de “En ağır cezayı alsınlar. Engelli raporuyla kurtulmasınlar. Yarın öbür gün ‘Akıl sağlığı yerinde değildir’ diye rapor alıp çıkacaklar. Savunmasız çocuğu öldürdüler, canice katlettiler” ifadelerini kullandı.

