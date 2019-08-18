Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 20 yıl geçti. Depremin ardından 2000’li yılların başında İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından 762 mahalle ve 173 köye yerleştirilen turuncu renkli yaklaşık 2 bin konteynerin birçoğu zaman içinde hırsızların hedefi hâline geldi. İçinde 960 parça malzeme bulunan konteynerlerden en çok jeneratör ve delici aletler gibi pahalı eşyalar çalındı. 2009 yılında deprem konteynerlerinin bakımı ve kontrolleri İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından ilçe belediyelerine devredildi. Bugün ilçelerde toplam 499 adet konteyner bulunuyor. Konteynerlerin içinde muhtemel bir deprem sonrası profesyonel ekipler gelinceye kadar vatandaşların kullanması için tam 39 adet malzeme mevcut. Ancak kapalı bir şekilde tutulan konteynerleri afet anında kimin, nasıl açacağı hakkında birçok vatandaşın bilgisi yok.



“KİLİTLİ OLMASI BİRAZ YANLIŞ”

Avcılar’da bulunan Bülent Ecevit Parkı’nda bir adet deprem konteyneri yer alıyor. 15 yıldır Avcılar’da yaşayan Cevdet Küçük konteynerle ilgili, “Belediye bunu buraya koyalı bayağı oldu. Nasıl kullanılacağını biliyorum dersem yalan söylemiş olurum” derken Aziz Erol ise, “Konteyneri orada görüyorum ama hiç ilgimi de çekmiyor. Deprem için koyduklarını biliyorum ama ne işe yaradığını bilmiyorum” diye konuştu. Sevinç Oruç ise, “Neden kilitli? Kullanılmak istenildiğinde nasıl kullanılacak? Kilitli olması biraz yanlış. Açık olması, insanların ulaşabileceği zaman büyük bir ihtimalle kırılması gerek” dedi. Bilim Akademisi üyesi Prof.Dr. Naci Görür ise, 1999 depreminde en büyük kaybın bu tür aletlere hemen ulaşamama sebebiyle verildiğini belirterek “Bu yüzden konteynerler yapıldı. Kullanılabilirse çok faydalı olur” ifadesini kullandı. Konteynerlerde profesyonel ekipler gelinceye kadar, orada bulunan halkın birbirine yardım etmesi için jeneratör, kırıcılar, aydınlatma cihazları, battaniyeler, sedyeler, emniyet şeridi bandı, su tankı, yakıt tankı var. Anahtarlar ise belediyeler, emniyet birimleri ve muhtarlıklarda bulunuyor.



2 BİN 871 TOPLANMA ALANI

İstanbul’da 39 ilçede toplam 2 bin 800 ‘afet ve acil durum toplanma alanı’ belirlenmiş durumda. Vatandaşlar, kendilerine en yakındaki toplanma alanını öğrenmek için E-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor.