Yağmurdan korunmak için ahıra sığınan iki kişi mahsur kaldı. Şahıslar itfaiye ekipleri kurtardı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yeri tentelerinin altına sığındı. Bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Hava muhalefeti sebebiyle deniz ulaşım seferleri iptal edildi.
Fındık gibi dolu yağdı
18.08.2019 - 07:45 | Son Güncelleme: 18.08.2019 - 07:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi de sağanaktan nasibini aldı. İlçede fındık büyüklüğünde dolu yağdı.
Etiketler : dolu,haberler,
644464 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644464.aspx
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