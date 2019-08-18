Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağmurdan korunmak için ahıra sığınan iki kişi mahsur kaldı. Şahıslar itfaiye ekipleri kurtardı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yeri tentelerinin altına sığındı. Bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Hava muhalefeti sebebiyle deniz ulaşım seferleri iptal edildi.