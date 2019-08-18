Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geceyi bir otelde geçiren genç kadın, dün sabah 07.00 sularında oğluyla birlikte Şeker Mahallesi’ndeki Kentpark’ta dolaşmaya çıktı. Kadın, bir süre sonra köprünün üstünde kucağını aldığı çocuğunu “Cennete gitsin” diye bağırarak yaklaşık bir buçuk metre derinliğindeki gölete fırlattı. Ardından da kendisi atladı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan anne oğul, hastanede tedavi altına alındı. Psikolojik problemleri olduğu belirtilen Gülşah A. psikiyatri servisine sevk edildi. İHA