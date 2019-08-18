Geceyi bir otelde geçiren genç kadın, dün sabah 07.00 sularında oğluyla birlikte Şeker Mahallesi’ndeki Kentpark’ta dolaşmaya çıktı. Kadın, bir süre sonra köprünün üstünde kucağını aldığı çocuğunu “Cennete gitsin” diye bağırarak yaklaşık bir buçuk metre derinliğindeki gölete fırlattı. Ardından da kendisi atladı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan anne oğul, hastanede tedavi altına alındı. Psikolojik problemleri olduğu belirtilen Gülşah A. psikiyatri servisine sevk edildi. İHA
“Cennete gitsin” dedi oğlunu gölete attı
18.08.2019 - 08:45 | Son Güncelleme: 18.08.2019 - 08:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da oturan Gülşah A. (24), 6 yaşındaki oğlu Y.S.A’yı yanına alıp Eskişehir Tepebaşı ilçesine gitti...
Etiketler : istanbul,
644473 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644473.aspx
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