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Gaziosmanpaşa'da yangın! Ekipler müdahale ediyor
26.08.2019 - 11:39 | Son Güncelleme: 26.08.2019 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri elektrik kesilemediği için yangına uzun süre müdahale edemedi. Hastanede bulunan 57 hasta ise çevreyi kaplayan yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
Etiketler : Gaziosmanpaşa,yaşam haberleri,
646402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/646402.aspx
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