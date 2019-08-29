Merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir evin kömürlüğünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında hızla büyüyen alevler, kömürlüğü sardı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kömürlük kullanılamaz hale geldi.
Ağrı'da kömürlük yangını
29.08.2019 - 15:53 | Son Güncelleme: 29.08.2019 - 15:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’da bir evin bahçesindeki kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kömürlük kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ağrı,kömürlük,yangın,
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