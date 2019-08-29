Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Çevre Yolu üzerinde Bartın Valiliği karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Akdere (43) idaresindeki 74 BC 732 plakalı otomobil ile Sercan Yücekaya (28) idaresindeki 14 FB 535 plakalı otomobil İl Özel İdaresi mevkiinden Çatmaca mevkiine doğru geldikleri sırada birbirine girdi. İki araç sürücüsünün kontrollerini kaybettiği kazada araçlar karşı şeride geçtikten sonra üst üste çıkarak durabildi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte P.M.Y. (6), Z.A. (1), A.Ü.Y. (1), S.A.Y. (4), Zekiye Tezcan (55), Nurten Yaman (29), Durmuş Yaman (68), Rümeysa Akdere Arslan (23) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri de olası LPG sızıntısına karşı olay yerinde bekledi. 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.