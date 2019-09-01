Olay, Vezirköprü ilçesi Öğütlü Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Emircan Atay arkadaşları ile birlikte mısır tarlasında domuz nöbeti tutarken fenalaştı. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Emircan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emircan Atay'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Atay'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Mısır tarlasında domuzları beklerken hayatını kaybetti
01.09.2019 - 11:59 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da gece mısır tarlasında domuz nöbeti tutan 15 yaşındaki çocuk, aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Vezirköprü ilçesi Öğütlü Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Emircan Atay arkadaşları ile birlikte mısır tarlasında domuz nöbeti tutarken fenalaştı. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Emircan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emircan Atay'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Atay'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : mısır tarlası,hayat,kayıp,emircan atay,
647630 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647630.aspx
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