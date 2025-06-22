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İstanbul'da su alarmı! Barajlarda tehlike çanları: 15 milyonu ilgilendiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da su alarmı! Barajlarda tehlike çanları: 15 milyonu ilgilendiriyor
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 69,41 olarak ölçüldü. Kentin 21 Haziran'daki günlük su tüketimi 3 milyon 490 bin metreküp olarak hesaplandı.

Havalar ısındı, yağılar azaldı. İstanbul'da kanallar alarm veriyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, ilkbahar yağmurlarının etkisiyle nisan ayında yüzde 81,23'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, 22 Haziran itibarıyla yüzde 70'in altına düştü.

İstanbul'da su alarmı! Barajlarda tehlike çanları: 15 milyonu ilgilendiriyor - 1. Resim

BARAJLAR ALARM VERİYOR

Mayıs'tan itibaren düşüşe geçen barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 69,41 ölçülürken, kentin 21 Haziran'daki günlük su tüketimi 3 milyon 490 bin metreküp olarak hesaplandı.

İstanbul'da su alarmı! Barajlarda tehlike çanları: 15 milyonu ilgilendiriyor - 2. Resim

Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 324,23 kilogram oldu.

İstanbul'da su alarmı! Barajlarda tehlike çanları: 15 milyonu ilgilendiriyor - 3. Resim

Barajlardaki doluluk oranları Alibey'de yüzde 53, Terkos'ta yüzde 72,34, Elmalı'da yüzde 84,71, Darlık'ta yüzde 74,30, Ömerli'de yüzde 77,95, Büyükçekmece'de yüzde 63,61, Sazlıdere'de yüzde 53,20, Istrancalar'da yüzde 28, Kazandere'de yüzde 70,30, Pabuçdere'de ise yüzde 70,85 olarak ölçüldü.

İstanbul'da su alarmı! Barajlarda tehlike çanları: 15 milyonu ilgilendiriyor - 4. Resim

SON YILLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Haziran'da baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 88,45, 2016'da yüzde 73,95, 2017'de yüzde 79,35, 2018'de yüzde 81,76, 2019'da yüzde 81,73, 2020'de yüzde 64,90, 2021'de yüzde 74,98, 2022'de yüzde 76,04, 2023'te yüzde 45,60, 2024'te yüzde 73,15 ve 2025'te yüzde 69,84 olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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