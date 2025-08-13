Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
650 kilo toplayıp yurtdışına kaçırmaya çalıştılar! 2 milyonluk ceza kesildi

- Güncelleme:
Edirne'de ekipler, yurtdışına kaçırılmak üzere toplanmış 650 kilo midye ele geçirdi. Araçta bulunan 3 kişiye ise toplam 2 milyon 266 bin 662 TL idari para cezası kesildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulaması sırasında yurtdışına çıkarılmak üzere bir araçta 650 kilogram akivades cinsi midye ele geçirdi.

650 KİLOLUK MİDYE KAÇIRMAYA YÜKLÜ CEZA UYGULANDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından, nakliyede kullanılan araca mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla el konuldu.

Araçta bulunan 3 kişiye ise toplam 2 milyon 266 bin 662 TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, doğal kaynakların korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

