Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Aydın’ın Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde karşıdan karşıya geçmek isteyen Hatice Tuncel’e, Hüseyin Y. idaresindeki tır çarpmış ve genç kadın ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen 112 Hızır Acil Ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın yoğun bakım ünitesinde 6 gün tedavi altında tutulan Hatice Tuncel hayatını kaybetti. Tuncel’in ölüm haberi yakınları ve tüm sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

