Geçtiğimiz günlerde Aydın’ın Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde karşıdan karşıya geçmek isteyen Hatice Tuncel’e, Hüseyin Y. idaresindeki tır çarpmış ve genç kadın ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen 112 Hızır Acil Ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın yoğun bakım ünitesinde 6 gün tedavi altında tutulan Hatice Tuncel hayatını kaybetti. Tuncel’in ölüm haberi yakınları ve tüm sevenlerini gözyaşlarına boğdu.
Tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti
05.11.2019 - 14:14 | Son Güncelleme: 05.11.2019 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedavi altında tutulan Hatice Tuncel, hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde Aydın’ın Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde karşıdan karşıya geçmek isteyen Hatice Tuncel’e, Hüseyin Y. idaresindeki tır çarpmış ve genç kadın ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen 112 Hızır Acil Ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın yoğun bakım ünitesinde 6 gün tedavi altında tutulan Hatice Tuncel hayatını kaybetti. Tuncel’in ölüm haberi yakınları ve tüm sevenlerini gözyaşlarına boğdu.
Etiketler : kaza,trafik kazası,
660731 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/660731.aspx
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