Edinilen bilgiye göre, Esence Mahallesi’nde 46 D 3026 plakalı araçla plakası belirlenemeyen diğer kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta bulunan Murat Benli (25) Şerif Benli (62) ve Muhammed Enes Yapar yaralandı. 112 ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralıdan durumu ağır olan Şerif Benli Kahramanmaraş’a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı
08.11.2019 - 19:29 | Son Güncelleme: 08.11.2019 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş,
661405 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661405.aspx
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