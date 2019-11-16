Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 4 kişi yakaladı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 42 adet uyuşturucu hap,17,18 gram esrar, 1,62 gram skunk ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Balıkesir polisi 4 uyuşturucu tacirini yakaladı
16.11.2019 - 11:21 | Son Güncelleme: 16.11.2019 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 4 uyuşturucu tacirini yakaladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,uyuşturucu taciri,
662944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/662944.aspx
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