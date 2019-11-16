Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 4 kişi yakaladı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 42 adet uyuşturucu hap,17,18 gram esrar, 1,62 gram skunk ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.