Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, narkotik dedektör köpeği "Odin"in de kullanıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si yabancı 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekiplerince sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kars'ta, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 17 şeffaf poşete preslenerek soğan şekli verilen 156,73 gram metamfetamin ile şüphelilerin üst aramasında 9,48 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilmiş, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.