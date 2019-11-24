Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Velioğlu köyünde yaşayan O.K. miras dağıtımında kendisine haksızlık yaptığını iddia ettiği annesi Lütfiye T.'nin mezarını balyozla kırarak tahrip etti. Daha önce de böyle bir olaya teşebbüs eden şüphelinin ikinci defa mezara zarar vererek, annesinin cenazesini mezardan çıkartıp atmakla tehdit ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Miras dağıtımında haksızlık iddiasıyla annesinin mezar taşını parçaladı
24.11.2019 - 14:35 | Son Güncelleme: 24.11.2019 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iddialara göre bir kişi, ölen annesinin mezarını balyozla kırarak paramparça etti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Velioğlu köyünde yaşayan O.K. miras dağıtımında kendisine haksızlık yaptığını iddia ettiği annesi Lütfiye T.'nin mezarını balyozla kırarak tahrip etti. Daha önce de böyle bir olaya teşebbüs eden şüphelinin ikinci defa mezara zarar vererek, annesinin cenazesini mezardan çıkartıp atmakla tehdit ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : mezar taşı,
664692 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/664692.aspx
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