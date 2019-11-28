Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Aziziye ilçesi Dadaşkent Mahallesi’ndeki bir markette çalışan Canısı T, geçen yıl 13 Ekim’de hayatının en korkunç gününü yaşadı. İddiaya göre genç kıza, iş arkadaşı Murat Y. arkadaşlık teklif etti. Ret cevabı alan şahıs, kızı cep telefonuyla rahatsız etmeye başladı. Bu tacizler iş yerinde de devam etti. Bunun üzerine Canısı T. market müdürüne durumu anlattı. Müdür, elemanı önce uzaklaştırdı sonra da işten çıkardı. Bir süre sonra markete bıçakla gelen Murat Y, platonik aşkına saldırdı. Canısı T’yi üç yerinden bıçaklayan şahıs, diğer çalışanlar tarafından etkisiz hâle getirildi. Tutuklanan zanlı için Elâzığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından “Cezai ehliyeti bulunmakta ancak tam değil” raporu verildi. Sanık bugün Erzurum Adliyesinde hâkim karşısına çıkacak. Kendisini öldürmek isteyen kişinin serbest kalmamasını isteyen kız, yaşadıklarını ve korkularını beş sayfalık bir yazıyla anlattı. Canısı T, sosyal medyada paylaştığı yazısında “Bıçaklandığım gün Murat’ın ailesi benim ailemi aramış; ‘Senin kızın yüzünden benim oğlum ceza çekemez, parası neyse verelim’ demişler. Eğer o kişi serbest bırakılırsa yaşadığım şehri ve adımı değiştirmek zorunda kalacağım. Ben adımı da Erzurum’u da çok seviyorum. Ne gitmek ne de ismimi değiştirmek istiyorum. Lütfen o caniyi serbest bırakmayın” ifadelerini kullandı. Bunun ardından mağdura birçok kişiden destek mesajları yağdı. Bir çok kişi ‘Seninle birlikte adliyede olacağız’ sözü verdi.