Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soğuk hava aralık ayına girmeye kısa bir süre kala kendini daha fazla hissettiriyor. Ağrı merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde de

devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde iki gündür bölgede yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Kar en çok Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde bulunan işletmecilerin yüzünü güldürdü. Kar yağışı beraberinde renkli görüntüleri de getirdi. Kar üzerinde oyun oynayan sokak köpekleri dikkat çekti. Kop Dağı Geçidi’nde ise sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede araç sürücüleri yavaş yavaş ilerleyebildi.

KAR KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde de kar etkili oldu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar indi. Yaz aylarında bölgenin birçok yerinden Faraşin yaylasına gelen göçerler, aniden bastıran kar nedeni ile yayladan inmek zorunda Van’ın Başkale ilçesinde de yağışlar etkisini gösterdi. Kısa sürede etkisini artıran kar, yüksek kesimlerde 20, ilçe merkezinde ise 10 santimetreyi buldu. 7 yerleşim yerinde yollar bir süre ulaşıma kapandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken lapa lapa yağan kar, ilçede kartpostallık görüntüler oluşturdu.