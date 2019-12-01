Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde, PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.T., hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.Ç., FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan S.A. ve Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.E. isimli şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecektir” denildi.