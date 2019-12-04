Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgi ve iddialara göre, İstanbul’da Eurobank Kos SH. A. adında sahte bir banka şubesi kuran dolandırıcılar, ihaleye girecek şirketlere düşük komisyonlu milyonluk teminat mektupları verdi. Şebeke sahte banka vurgununa başlamadan önce, Antalya'da kurdukları bir holdingin enerji, madencilik ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren dev bir şirket olduğu algısı için yurt içi ve yurt dışındaki medya organlarında reklam haberleri yaptırdı.

Boğaz manzaralı yalı tutup milyonluk ihaleler için düşük ücretli teminat mektubu düzenlediler

Holding için gerekli imajın sağlanmasının ardından şebeke Üsküdar Salacak'ta Boğaz manzaralı bir yalı tutarak sözde banka şubesi için harekete geçti. Şebeke üyeleri Eurobank Kos. SH. A. İstanbul şubesi unvanlı sahte bankanın çekleriyle sahte banka için bir de bina kiraladı. Şebeke üyeleri daha sonra ağlarına düşürdükleri şirketlere girdikleri milyonluk ihaleler için düşük maliyetli teminat mektubu düzenlenmeye başladı. Teminat mektuplarının bir süre sonra geçersiz olduğunun ortaya çıkmasıyla dolandırılan şirketlerin şikayetiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de konuyla ilgili kapsamlı inceleme yürüttü.

2’si tutuklu 6 şüpheli hakkında dava açıldı

BDDK'nın idari soruşturması sonrasında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında şebeke yöneticilerinin de bulunduğu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 2’si tutuklu 6 şüpheli hakkında Bankacılık ve Kredi Kartları Kanunları'na aykırılık suçlarının yanı sıra nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından iddianame hazırladı. Mahkemece kabul edilen iddianamede yer alan bilgilere göre şebekenin vurgunu; Elif Sağlık ve Sosyal Hizmetler Tic. A.Ş.'nin yetkilisi Barış Bıyık ile Varoz Güvenlik yetkilisi Pınar Ankışhan'ın girdikleri PTT personel hizmetleri ile ilgili ihalede ortaya çıktı. İki ortağın ihtiyaçları olan 41 milyon 500 bin liralık teminat mektubunun sahte olduğu anlaşılınca ihale iptal edildi.