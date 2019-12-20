Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenleyen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 9 kök kenevir bitkisi ve 450 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili A.Ç., E.Z., S.K., U.K., Ö.M., S.E., İ.B.,M.K. ve T.Ç. isimli 9 şüpheli de gözaltına alındı.

Bugün mahkeme karşısına çıkarılan zanlılardan U.K., S.K., A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

H.K. isimli şüpheli şahsın ise firari durumda olduğu ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.