Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trakya ile iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere oluşan sisin bu hafta sonundan itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü kuvvetli lodosla Trakya, Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, gelecek hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana gelmesi bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte hafta başında batı bölgelerden başlayarak azalması ve Türkiye genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor. Pazar günü rüzgârın Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.