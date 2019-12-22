Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyaret esnasında iller arasında devam eden “pastırma kimin” tartışmasına giren Vali Ayhan, “Sivas’ın birçok marka değeri var. Bunlardan bir tanesi de sucuğumuz, pastırmamız ve kavurmamız. Sivas, geniş bir coğrafi bölge ve birçok yaylamız var. Dolayısıyla hayvancılık açısından da iyi bir noktadayız. Sucuğun, pastırmanın merkezi Sivas’ın Kızılca köyüdür. Kızılca köyünden dünyanın dört bir tarafına pastırma, sucuk ustaları giderek bu ürünlerin markalaşmasını sağlamışlardır” dedi. Her şeyin kaynağında, yerinde güzel olduğunu ifade eden Vali Ayhan “Sivas’ın sucuğu ve pastırması Türkiye’de lezzeti ile tadıyla, kıvamıyla, organikliği ile bir numaradır. Bunu ispatlayabiliriz” diye konuştu.