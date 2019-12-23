Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20 Aralık 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi’nde başlatılan ‘Kıran-10 Kazan Vadisi’ operasyonu kapsamında terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs gözaltına alınmış olup, ayrıca bölgede tespit edilen sığınakta yapılan aramada; 1 adet bixi makinalı tüfek, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet mauser marka tüfek, 568 adet bixi makineli tüfek mühimmatı, 10 kilogram amonyum nitrat ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
'Kıran 10' operasyonunda silah ve mühimmat bulundu
23.12.2019 - 17:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yürütülen ‘Kıran-10 Kazan Vadisi’ operasyonu kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hakkari,kıran kırana operasyonu,
670591 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670591.aspx
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