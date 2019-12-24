Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Doğutürk idaresindeki 25 NA 131 plakalı otomobil, Bostanpazarı mevkisinde seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Doğutürk, araçtan duman çıkmaya başladığını görünce otomobilini park ettiğini ve araçtan uzaklaştığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.