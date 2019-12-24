Edinilen bilgiye göre, Abdullah Doğutürk idaresindeki 25 NA 131 plakalı otomobil, Bostanpazarı mevkisinde seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Doğutürk, araçtan duman çıkmaya başladığını görünce otomobilini park ettiğini ve araçtan uzaklaştığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerad
24.12.2019 - 19:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : otomobil,alev alev,yangın,story_,
670811 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670811.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER