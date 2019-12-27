Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne Hacire Akar’ın HDP’lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos’ta HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sonuç vermiş, anne Akar evladına 24 Ağustos’ta kavuşmuştu. Hacire Akar’ın evladına kavuşması yüreği evlat acısıyla yanan annelere de örnek oldu. Akar’ın mücadelesinden etkilenen Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer’in 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemine katılan ailelerin sayısı gün geçtikçe arttı. Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinden dört sene evvel 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için 8 Ekim’de oturma eylemine katılan Hatice Ceylan da 10 Aralık’ta evladına kavuştu.

Umutları artan, oturma eylemini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya’ya da müjdeli haber geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaya ailesini arayarak kızları Mekiye Kaya’nın PKK’nın Irak’taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Müjdeli haberin ardından Kaya ailesi kızları Mekiye’yi görebilmek için ellerinde fotoğrafıyla İl Emniyet Müdürlüğüne gitti. Mekiye ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüşen Kaya çifti, evlatlarını bağrına bastı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Kaya, beş senelik ayrılığın ardından büyük özlem duyduğu kızına sarıldı, gözyaşı döktü.

Aldıkları müjdeli haberle evladına kavuşan anne Hüsniye Kaya ve eşi Hüseyin Kaya, sevinçlerini Diyarbakır anneleri ile paylaşmak için HDP il binası önünde gitti. Evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan anne ve babalar Kaya çiftini tebrik etti. Anne Kaya’nın annelerle kucaklaştığı, onlara eylemlerini sürdürmeleri tavsiyesi yaptığı buluşmada, duygusal anlar yaşandı. Kaya, “Ben kızıma kavuştum. Allah Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızdan razı olsun. Diğer aileler için de dua ediyorum. Bu mutluluğu onların da yaşamasını istiyorum” dedi.



BİR ANNE DAHA KATILDI

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı. Beş sene evvel dağa kaçırılan oğlu için eyleme dâhil olan anne Vecihe Gökkuş, çocuğunun, 12 yaşında, simit satarken dağa götürüldüğünü belirterek “Ailelerin çocuklarını almalarının sevinciyle biz de buraya geldik. Sanki bizim çocuğumuz gelmiş gibi sevindik ve o umutla geldik” diye konuştu.