Bazı bölgelerde tutulma için gözlemevlerinde etkinlik düzenlenirken kendi imkanlarıyla yüksek yerleri tercih edenler, bu olayı teleskop ya da koruma gözlükleriyle izledi. Daha önce 5-6 Ocak’ta parçalı Güneş tutulması ve 2 Temmuz’da da tam Güneş tutulması yaşanmıştı. Halkalı güneş tutulması Pakistan’ın Karaçi şehrinde de gözlemlendi. Bazı Pakistanlılar, şifa bulması ümidiyle çocuklarını kuma gömdü.
Şifa niyetine!
27.12.2019 - 05:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 - 06:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’de altı yıl, Endonezya’da 10 yıl, Pakistan’da 20 yıl ve Malezya’da 21 yıl sonra, ilk defa halkalı Güneş tutulması gözlemlendi.
Etiketler : güneş tutulması,
671291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671291.aspx
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