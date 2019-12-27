Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı bölgelerde tutulma için gözlemevlerinde etkinlik düzenlenirken kendi imkanlarıyla yüksek yerleri tercih edenler, bu olayı teleskop ya da koruma gözlükleriyle izledi. Daha önce 5-6 Ocak’ta parçalı Güneş tutulması ve 2 Temmuz’da da tam Güneş tutulması yaşanmıştı. Halkalı güneş tutulması Pakistan’ın Karaçi şehrinde de gözlemlendi. Bazı Pakistanlılar, şifa bulması ümidiyle çocuklarını kuma gömdü.