Edinilen bilgiye göre, Sivas-Malatya karayolunda Sivas’tan Malatya istikametine giden Y.G. yönetimindeki 60 KY 656 plakalı otomobil, Yenikarahisan yol ayrımında, buzlanmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Ulaş ve Kangal Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas’ta trafik kazası: 6 yaralı
27.12.2019 - 22:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 - 22:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : siva,kaza,yaralı,
671438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671438.aspx
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