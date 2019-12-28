Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi’nden Midilli Adası’na gitmek için hazırlık yapan 5 Filistin, 41 Suriye ve 38 Afganistan uyruklu toplam 84 düzensiz göçmen ile göçmenlere organizatörlük yaptığı ileri sürülen H.E. ve M.K. isimli şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

H.E. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alınırken, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 84 düzensiz göçmen için yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

