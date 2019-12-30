Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Sosyal medya hızla büyüyen, milyarlarca insanı bir anlamda esir eden, özgürlüklerini elinden alan dev bir girdap. Bu girdaba yakalananların sayısı Türkiye’de daha hızla büyüyor. 82 milyonluk ülkede 60 milyon civarında sosyal medya hesabı olması bunu doğruluyor, araştırmalar da destekliyor. Sosyal Medya Uzmanı Deniz Umay, teknolojik bağımlılığın toplumsal ve sosyolojik olarak en büyük sebebinin yalnızlık olduğunu söylüyor. Yaklaşık 5 yıldır teknoloji bağımlılığıyla ilgili çalışma yapan Umay, teknolojik bağımlılığın yalnızlığı, yalnızlığın da bağımlılığı doğurduğunu ifade ediyor. Umay “Ruhsal anlamda yalnızlaşmaya başladık. Her geçen gün yalnızlaştıkça daha ciddi problemlerle karşı kaşıya kalıyoruz. Yalnızlık duygusal anlamda çöküntüye sebep oluyor ve teknolojiye bağımlılığı beraberinde getiriyor. Mesela İngiltere yalnızlık bakanlığı kurdu ve 8 milyon yalnız insan tespit edildi. Bu insanlar bir araya gelebilsin diye uğraşıldı. Şu an teknoloji bağımlılığının toplumsal ve sosyolojik olarak en büyük neden olduğu şeylerden bir tanesi yalnızlık. Yalnız kalan insanlar teknolojiye daha çok bağımlı hâle geliyorlar” diyor.