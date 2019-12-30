Kar yağışı nedeniyle Adana-Ankara otoyolunun Akçatekir mevkisinde ulaşımda aksama yaşandı. 3 şeritli yolun 2 şeridi tamamen kapanırken 1 şeritte trafik kontrollü sağlanıyor. Karayolları Müdürlüğüne ait iş makineleri ve belediye ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.