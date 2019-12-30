Kar yağışı nedeniyle Adana-Ankara otoyolunun Akçatekir mevkisinde ulaşımda aksama yaşandı. 3 şeritli yolun 2 şeridi tamamen kapanırken 1 şeritte trafik kontrollü sağlanıyor. Karayolları Müdürlüğüne ait iş makineleri ve belediye ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Pozantı’da kar yağışı trafiği aksattı
30.12.2019 - 14:53 | Son Güncelleme: 30.12.2019 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.
Etiketler : Adana,
672001 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672001.aspx
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