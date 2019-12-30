Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Nilüfer'in Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde silahla bankaya giren yüzü kar maskeli soyguncu, bir miktar para aldıktan sonra kaçtı. Zanlı, kapıdan çıkarken ise bomba süsü verilmiş paketi kapının önüne bırakarak, kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyledi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, kablolarla süslenmiş olan pakete müdahale etti. Düzeneğin bomba olmadığı anlaşıldı. Ecel terleri döken banka içerisindeki müşteri ve çalışanlar derin bir nefes alırken, kayıplara karışan zanlının yakalanması için ekipler seferber oldu.