Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan deprem saat: 19.21 sıralarında 3.2 şiddetinde meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki depreme en yakın yerleşim alanının Sarıbuğday köyü olduğu öğrenildi.