Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan deprem saat: 19.21 sıralarında 3.2 şiddetinde meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki depreme en yakın yerleşim alanının Sarıbuğday köyü olduğu öğrenildi.
Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem
31.12.2019 - 20:03 | Son Güncelleme: 31.12.2019 - 20:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Elazığ,
672253 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672253.aspx
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