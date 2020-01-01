Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Temel Kaplan yönetimindeki 34 BKB 316 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Temel Kaplan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mualla Kaplan yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.