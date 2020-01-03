Edinilen bilgilere göre, Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak’ta bulunan bir apartmanda Güleser Gökgöz (77) ile oğlu Murat Gökgöz’den (46) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekipleri, evde anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede anne Güleser Gökgöz ve oğlu Murat Gökgöz’ün karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
Anne-oğulun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti
03.01.2020 - 21:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 - 21:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak’ta bulunan bir apartmanda Güleser Gökgöz (77) ile oğlu Murat Gökgöz’den (46) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekipleri, evde anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede anne Güleser Gökgöz ve oğlu Murat Gökgöz’ün karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Karbonmoksit gazı,zehir,anne,story_,
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