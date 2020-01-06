Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıkamış Harekâtı’nda şehit olan 90 bin asker 105. yılında anıldı. Türkiye’nin birçok ilinden ve yurt dışından yaşlı, genç çok sayıda vatandaş dün “Asım’ın nesli asrın yürüyüşünde” sloganıyla düzenlenen 4,5 kilometrelik “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” etkinliğine katıldı. Kalabalık, sabahın erken saatlerinde Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Gençlerimizde bu ruhu, inancı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu seneki tablo da bize bunu gösteriyor. Yarınların daha aydınlık olacağına inanıyoruz” dedi.