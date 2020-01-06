Olay, saat 18.00 sularında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Meral Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 6 katlı binanın çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Uçan çatı sokaktaki başka bir binanın cephesine çarpıp sokakta park halindeki araçların üzerine düştü. Olayı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Araçları zarar gören vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çekerken, olay yerine gelen polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapattı. Olay sırasında binanın bulunduğu bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çatıdan uçan parçalar ekipler tarafından temizlenirken, yol tekrar trafiğe açıldı.
Kağıthane'de 6 katlı binanın çatısı uçtu
06.01.2020 - 19:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kağıthane'de aşırı rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısı uçtu. Uçan çatı park halindeki 7 araca zarar verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kağıthane,
673497 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673497.aspx
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