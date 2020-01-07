Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yokuşbaşı Mahallesi Defne Sokak üzerindeki 2 katlı bir binanın alt katındaki ikamette, elektrikli battaniyeden yangın başladı. Evde kimsenin bulunmadığı bir sırada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar alınmasının ardından kısa sürede olay yerine ulaşan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 2 arazöz ve bir hızlı müdahale aracıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Sokağın dar olması nedeniyle araçlar bölgeye güçlükle ulaşabildi. 112 Acil Sağlık, polis ve ADM elektrik ekipleri de yangın yerin geldi. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası söndürülen yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluşurken ev kullanılamaz hale geldi.



Polis ve itfaiye ekipleri evde inceleme başlattı.