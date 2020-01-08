Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da önceki gece Şişli Etfal Hastanesinin acil servis girişinde ambulanstan inen 17 yaşındaki Emre T.M. bıçaklı saldırıya uğradı. Hemen ameliyata alınan Emre kurtarılamadı. Cinayetin ardından soruşturma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen katil zanlısının 22 yaşındaki Akın K. olduğunu belirledi. Zanlının kaçtığı adrese baskın düzenleyen emniyet güçleri, cinayet zanlısını olayda kullandığı bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan katil zanlısı Akın K.’nın, alacak verecek meselesi yüzünden akrabaları arasında çıkan kavgadan dolayı yaralı olan yakınlarını görmek üzere hastaneye geldiği, şüphelinin bu sırada ambulansla acile getirilen Emre T.M.’yi yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Emre T.M’nin, ünlü bir ithalat firmasının sahibi olan Figen M. ile Randolp W.M. çiftinin iki oğlundan biri olduğu, iki kardeşin henüz bilinmeyen bir sebeple birbiriyle yaptığı kavga sonucu yaralanarak tedavi için hastaneye geldiği iddia edildi.